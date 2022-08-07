На південному напрямку українська авіація завдала девʼяти ударів по опорних пунктах і складу росіян

ЗСУ та інші сили оборони знищили чотири С-300, "Панцир-С1", гаубиці, ворожий БпЛА та іншу техніку.

Російська армія систематично застосовує все наявне озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони на Південнобузькому напрямку. Таким чином ворог намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій.

Спроба штурму в напрямку Васильків – Благодатне, навіть за підтримки бронетехніки, була провальною. Ворог відійшов із втратами, повідомили в оперативному командуванні "Південь" у фейсбуці.

Миколаїв протягом минулого дня росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Ворог намагався знищити обʼєкти промислової інфраструктури.

Штурмова авіація та ударні гелікоптери росіян вісім разів атакували наші позиції і звільнені території в Баштанському і Миколаївському районах (Миколаївщина) і Бериславському і Херсонському на Херсонщині. Без наших втрат.

"Натомість нашою штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено девʼять ударів по трьох опорних пунктах, по чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти", – зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, ворожа армія розгортає додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі. На східному напрямку штурмові дії ворога завершились невдачею.