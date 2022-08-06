Сьогодні на Сумщині зафіксували 200 прильотів

Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано близько 200 прильотів.

У Глухівській громаді зафіксовано близько 11:00 обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

В Есманьській громаді з 10:40 тривав артобстріл території − 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.

Окупанти також обстріляли з артзброї Шалигінську громаду – 80 прильотів.

Миколаївську громаду обстріляли двічі: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів).

На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань з'ясовується.

Нагадаємо, 5 серпня ворог відкривав артилерійський вогонь по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад Сумської області. Зафіксовано понад 60 “прильотів”.