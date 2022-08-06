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Сьогодні на Сумщині зафіксували 200 прильотів

Росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад.

Сьогодні на Сумщині зафіксували 200 прильотів
Обстріл Сумської області, ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у ТГ

Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано близько 200 прильотів.

У Глухівській громаді зафіксовано близько 11:00 обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

В Есманьській громаді з 10:40 тривав артобстріл території − 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.

Окупанти також обстріляли з артзброї Шалигінську громаду – 80 прильотів.

Миколаївську громаду обстріляли двічі: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів).

На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань з'ясовується.

Нагадаємо, 5 серпня ворог відкривав артилерійський вогонь по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад Сумської області. Зафіксовано понад 60 “прильотів”.

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