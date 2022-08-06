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Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук

Родом Клименко з Дніпропетровщини. Воював у Чечні.

Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Фото: Telegram/Братчук

Колишня дружина і діти (син і дочка) командира підрозділу російських окупантів в Енергодарі живуть в Україні.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, ідентифікований керівник окупантів міста-супутника ЗАЕС - Вадим Клименко.

"Народився у смт Просяна на Дніпропетровщині. У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой росії", - зазначив Братчук.

Речник адміністрації Одещини додав, що для загарбника "пакет партизани Енергодара вже приготували".

Нагадаємо, на початку березня російські окупаційні війська знову зайшли в Енергодар. 

В обласній адміністрації згодом повідомили, що росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці Енергодара не проти приєднатися до Росії. Тому готують “референдум”.

Нині в Енергоатомі заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.

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