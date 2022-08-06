Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук

Колишня дружина і діти (син і дочка) командира підрозділу російських окупантів в Енергодарі живуть в Україні.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, ідентифікований керівник окупантів міста-супутника ЗАЕС - Вадим Клименко.
"Народився у смт Просяна на Дніпропетровщині. У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой росії", - зазначив Братчук.
Речник адміністрації Одещини додав, що для загарбника "пакет партизани Енергодара вже приготували".
Нагадаємо, на початку березня російські окупаційні війська знову зайшли в Енергодар.
В обласній адміністрації згодом повідомили, що росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці Енергодара не проти приєднатися до Росії. Тому готують “референдум”.
Нині в Енергоатомі заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї.