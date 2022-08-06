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Унаслідок обстрілу Нікополя постраждало чотири людини

Також окупанти вдарили про Криворізькому району.

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждало чотири людини
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Протягом дня окупаційні російські війська кілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти вдарили по прикордонним територіям Широківської та Зеленодольської громад.

“Після атаки з “Градів” в Зеленодольській ТГ пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, внаслідок обстрілу зайнявся очерет та поле із сухими залишками пшениці, загальна площа пожежі – близько 4 га. Ніхто не постраждав”, – зазначив він.

Вдень стало відомо, що після нічного обстрілу Нікополя постраждали три чоловіки та жінка 1971 року народження. У неї – осколкові поранення ніг.

В інших районах області протягом дня було тихо. 

Наразі ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Дніпропетровщині "градами" і "ураганами" та застосувала авіаракету.

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