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Росія знову вдарила по Дніпропетровщині "градами" і "ураганами" та застосувала авіаракету

Є руйнування житла мирних мешканців. 

Росія знову вдарила по Дніпропетровщині "градами" і "ураганами" та застосувала авіаракету
Фото: Резніченко в Телеграм

Для Дніпропетровської області ніч минула з черговими тривогами і влучаннями російських снарядів. Ворог обстрілював два райони – Нікопольський та Криворізький.

По Нікополю росіяни випустили 40 реактивних снарядів із "Граду". Люди не постраждали, але є руйнування, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

Фото: Резніченко в Телеграм

"Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві – знищений автобус та кілька автівок", – написав він.

На Мирівську громаду ворог скерував авіаційну ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. За попередніми даними, без постраждалих.

Фото: Резніченко в Телеграм

По Криворізькому району окупанти били "Ураганом" і ствольною артилерією. 

Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди неушкоджені. 

Учорашньої ночі російська армія так само обстрілювала Дніпропетровщину з РСЗВ "Град" і "Ураган". На Нікополь ворог відправив близько 60 снарядів "градів", пошкодивши 50 будинків, на Криворізький район – "ураган". 

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