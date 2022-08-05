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Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів

РФ тричі відкривала вогонь.

Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Обстріли Сумщини, ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Telegram

У четвер, 4 серпня росіяни тричі відкривали вогонь по Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

З гранатометів було зафіксовано 6 прильотів, а з мінометів – 2.

Також окупанти випустили дві кулеметні черги.

“Усе – громади Шосткинського району. Без жертв та руйнувань”, – додав Живицький.

Нагадаємо, за очне навчання у Сумській області виступають 53% батьків школярів, але рішення про відкриття буде прийматись по кожному закладу освіти окремо. 

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що протягом останнього часу більшість обстрілів окупантами півночі України відбувається на території Сумської області.

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