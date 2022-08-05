Росіяни знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Російська армія знову обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровськовській області.

Про це повідомили у районній військовій адміністрації.

Голова РВА Євген Євтушенко зазначив, що існує ризик повторних обстрілів прибережних територій району.

“Перебувайте в укриттях або коридорах!”, – закликав він.

Нанадаємо, 31 липня ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів". По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили до 50 снарядів поранень зазнав 67-річний чоловік.

Голова РВА Євген Євтушенко закликав містян виявляти зрадників та прихильників росіян. За інформацію про зрадників та колаборантів він обіцяє грошові винагороди.