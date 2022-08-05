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Росіяни знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Існує ризик повторних обстрілів.

Росіяни знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині
Обстріл Нікополя, ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у ТГ

Російська армія знову обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровськовській області.

Про це повідомили у районній військовій адміністрації.

Голова РВА Євген Євтушенко зазначив, що існує ризик повторних обстрілів прибережних територій району. 

“Перебувайте в укриттях або коридорах!”, – закликав він.

Нанадаємо, 31 липня ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів". По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили до 50 снарядів поранень зазнав 67-річний чоловік. 

Голова РВА Євген Євтушенко закликав містян виявляти зрадників та прихильників росіян. За інформацію про зрадників та колаборантів він обіцяє грошові винагороди.

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