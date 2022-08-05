Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети у відповідь на українські контрнаступальні операції.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські сили все частіше перекидають особовий склад та техніку в Херсонську область та у західну частину Запорізької – за рахунок своїх сил у напрямках Слов’янська та Сіверська, від захоплення яких вони, очевидно, відмовилися.

РФ також передислоковує військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України. Російські сили раніше відвели або призупинили наступальні операції на Харків та у південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але вони зробили це за власною ініціативою через зміну пріоритетів своїх командирів.

“Російські сили у цьому разі схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля. Навіть після того, як українські війська відбили спробу Росії захопити Київ на початку війни, росіяни змогли вільно зосередити свої операції на сході”, – йдеться у звіті.

Підготовка України до контрнаступу на Херсон та початкові операції у рамках цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, схоже, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни.

Нагадаємо, начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що Сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною. Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян.

Під контролем України перебувають логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Водночас окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.