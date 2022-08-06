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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "градів", у Нікополі - троє поранених

Пошкоджені житлові будинки, дитсадок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "градів", у Нікополі - троє поранених
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 6 серпня Росія вдарила по житлових кварталах Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, після обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення.

"Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з «градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький. Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них - 58-річний чоловік - у лікарні", - написав Резніченко.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У місті пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.

Кілька тисяч людей залишились без світла. На місцях працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередачі. Без світла залишилась частина села. Попередньо, люди не постраждали.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Дніпропетровщині "градами" і "ураганами" та застосувала авіаракету.

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