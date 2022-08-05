Головне за день. П’ятниця, 5 серпня

Обстріл Запорізької АЕС, удари по Миколаєву, просування ЗСУ на Ізюмському напрямку, розслідування The Insider і Bellingcat. Яким запам’ятається 163-й день повномасштабної війни.

Сьогодні російські військові знову вдалися до провокацій в окупованому Енергодарі. Унаслідок ворожого обстрілу о 14.30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

Енергоатом повідомив, що ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізької ТЕС.

"Попри провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати й видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", – йдеться в повідомленні.

Після першого обстрілу викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксували.

Однак окупанти обстріляли Запорізьку АЕС вдруге, після чого зявилася загроза витоку водню і розпилення радіації.

"Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три “прильоти” зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор", – йдеться в повідомленні Енергоатому.

Зазначається, що російські війська серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Перед обстрілами представники Росатому поспіхом покинули станцію. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці й виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог безуспішно наступав біля Бахмута, Зайцевого та Вершини, провалив штурм біля Мар’їнки.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на 18.30 5 серпня – у нашій новині.

Вдень росіяни знову обстріляли Миколаїв. Є жертви.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За її словами, загарбники завдали ударів з боку Херсона. Під обстріли потрапили Балабанівка та Корабельний район.

Станом на 19-ту годину відомо про 21 пораненого та одного загиблого, 1980 року народження. Чоловік помер від отриманих травм, повідомили в Офісі президента.

ЗСУ звільнили село Дібрівне у Харківській області на Ізюмському напрямку та пересунули лінію фронту.

"Бійці 93 ОМБр Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту", – повідомило у Facebook ОК "Схід".

Зазначається, що перед відходом військові РФ замінували село протипіхотними і протитанковими мінами. Вони були відрізані від постачання і тікали, залишивши техніку.

Оновлено найсумнішу, певне, статистику: через російське вторгнення в Україні загинуло 359 дітей, понад 700 отримали поранення.

Цифри не остаточні, бо ще триває встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

28 липня російські пропагандистські канали оприлюднили два відео катувань та вбивства українського військовополоненого. Основним учасником цих подій, як з’ясувалось, був тувінець на ім'я Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Про це повідомляє російське видання The Insider, яке разом із дослідниками з Bellingcat займалось пошуком винних у катуванні та вбивстві українського полоненого.

"Bellingcat вдалося встановити, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію “Привілля” в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону “Ахмат”, - йдеться у повідомленні.

Журналісти проаналізували ці та інші відео, і змогли з’ясувати, хто був головним учасником жорстокого злочину.

Детальніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!