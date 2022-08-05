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Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли Запорізьку АЕС, є загроза витоку водню і розпилення радіації

Пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.

Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли Запорізьку АЕС, є загроза витоку водню і розпилення радіації
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі
Фото: EPA/UPG

Вдруге за останні декілька годин російські військові обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано три “прильоти” на майданчик станції.

Про це повідомляє в Telegram НАЕК “Енергоатом”.

"Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три “прильоти” зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

"Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає", – наголошують в Енергоатомі.

Перед обстрілами представники Росатому поспіхом покинули станцію. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці й виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, сьогодні о 14.30 окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано три “прильоти” біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Викидів та скидів радіоактивних речовин зафіксовано не було.

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