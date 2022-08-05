Окупанти обстрілюють Енергодар і Запорізьку АЕС

У місті зникло світло, немає водозабезпечення і інтернету. ЗАЕС продовжує працювати.

Сьогодні російські військові знову вдалися до провокацій в Енергодарі. Унаслідок ворожого обстрілу о 14.30 зафіксовано три “прильоти” біля промислового майданчика ЗАЕС.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізької ТЕС.

“Попри провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати й видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції”, – йдеться в повідомленні.

Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Мер Енергодару Дмитро Орлов закликав мешканців міста бути обережними і стерегтися провокацій росіян.

“Зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи. Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд”, – йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що в більшості мікрорайонів міста зникло світло. Також немає водозабезпечення, здебільшого припинив працювати інтернет.

Нагадаємо, уночі 30 липня в Енергодарі було знищено три одиниці військової техніки загарбників, які стояли біля готелю.