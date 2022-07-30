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Уночі в Енергодарі пролунали вибухи, знищено три військові автомобілі окупантів

Мирні жителі не постраждали.

Уночі в Енергодарі пролунали вибухи, знищено три військові автомобілі окупантів

Уночі 30 липня в Енергодарі було знищено три одиниці військової техніки загарбників, які стояли на під'їзді до готелю.

Про це повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем ВП ЗАЕС пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки", – написав мер.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

За його інформацією, у повітря злетіло три одиниці військової техніки окупантів, яка перегороджувала під’їзд до готелю.

Серед цивільних мешканців постраждалих немає. Але в будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

Мер закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації та чекати на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного “феєрверку”.

Нагадаємо, ГУР МО звернулося з проханням до жителів міста Енергодара та прилеглих територій. Шукають розташування ворога та імена колаборантів.

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