У Запорізькій області горить черговий склад російських окупантів

На березі Каховського водосховища навпроти Нікополя у Запорізькій області горить склад російських окупантів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав він

Пізніше Євтушенко додав, що найближчі дні вірогідність обстрілів буде високою, в першу чергу для міст Марганець, Нікополь та сіл і селищ Мирівської, Червоногригорівської Покровської громад, розташованих на березі Каховського водосховища.

“Зберігайте спокій, дотримуйтесь правила двох стін та користуйтесь укриттями”, - підсумував Євтушенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Загалом унаслідок обстрілу загинули двоє людей і постраждали п'ятеро (з них два рятувальники, які були госпіталізовані до лікарні).