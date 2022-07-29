В Дніпрі відкрилась виставка “Уламки росії”

Виставка “Уламки росії” відкрилася сьогодні у Дніпрі. На ній представлені експонати з війни, яку Росія почала проти України. Діятиме виставка до 5 серпня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Представлені майже 40 експонатів. Це залишки зброї, якою російська армія обстрілювала мирні міста та села нашої області”, - написав Резніченко.

Серед них - уламки від “Градів” та “Смерчів”, від ракет Х-55, “Калібр” та “Точка У”.

Фото: Валентин Резніченко

Також на виставці є збитий російський БПЛА “Орлан”.

“Родзинка виставки - неушкоджений ворожий безпілотник “Гранат-4”, який перехопили та майстерно посадили наші захисники”, - розповів голова Дніпропетровщини.

Також в експозиції є зброя, якою наші військові б’ють росіян - “Джавелін” та гранатомети.

Фото: Валентин Резніченко

Виставка благодійна, організатори збирають на безпілотники, тепловізори та пікапи для військових.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, вчора в Кривому Розі відкрили виставку знищеної захисниками України техніки окупантів.