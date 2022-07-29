В Дніпрі відкрилась виставка “Уламки росії”

Виставка “Уламки росії” відкрилася сьогодні у Дніпрі. На ній представлені експонати з війни, яку Росія почала проти України. Діятиме виставка до 5 серпня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Представлені майже 40 експонатів. Це залишки зброї, якою російська армія обстрілювала мирні міста та села нашої області”, - написав Резніченко.
Серед них - уламки від “Градів” та “Смерчів”, від ракет Х-55, “Калібр” та “Точка У”.
Також на виставці є збитий російський БПЛА “Орлан”.
“Родзинка виставки - неушкоджений ворожий безпілотник “Гранат-4”, який перехопили та майстерно посадили наші захисники”, - розповів голова Дніпропетровщини.
Також в експозиції є зброя, якою наші військові б’ють росіян - “Джавелін” та гранатомети.
Виставка благодійна, організатори збирають на безпілотники, тепловізори та пікапи для військових.
Нагадаємо, вчора в Кривому Розі відкрили виставку знищеної захисниками України техніки окупантів.