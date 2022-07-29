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Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь, - Резніков

Росія продовжує йти до статуса держави-терориста.

Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь, - Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Катування та вбивства росіянами українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

“Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь”, - зазначив Резніков.

Він додав, що Росія є терористичною державою, яку треба перемогти на полі бою. 

Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.

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