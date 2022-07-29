Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь, - Резніков

Катування та вбивства росіянами українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Обстріл Росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь”, - зазначив Резніков.

Він додав, що Росія є терористичною державою, яку треба перемогти на полі бою.

russia’s shelling of the prison in #Olenivka is Ukraine’s Katyn. The torture and killing of 🇺🇦 prisoners of war is a violation of the Geneva Conventions. russia is an intransigent terrorist state that must be defeated on the battlefield. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022

Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.