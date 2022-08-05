Ворог продовжує ракетний терор, хоча декілька днів спостерігається відносна тиша, — Ігнат

Стратегія окупантів повністю зрозуміла для Збройних Сил України. Наші системи ППО продовжують збивати більше ворожих ракет різних видів.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Стратегія (ворога) стала зрозумілою. У перші три доби вони хотіли захопити всю країну. Для цього їм необхідно було захопити весь повітряний простір та контролювати його. Ця стратегія у них не прийшла. Бо вони недооцінили наші повітряні сили, які дуже швидко відновилися та почали завдавати по них удари", – заявив він.

Наразі стратегія росіян полягає у проведенні ракетного терору. Оскільки ворожа авіація не заходить у зону ураження наших сил, в останні дні спостерігається відносна тиша. Втім, за його словами, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Вони уражають населення України ракетами з кораблів Чорного моря та каспійської флотилії. Ми також знаємо, що ТУ-150, 160 вилітають з акваторії Каспійського моря. Наносять з цих районів удари ракетами Х-101, Х-555. А також застосовують літаки дальньої авіації ТУ- 2222-М-3, які можуть довго знаходитися в небі та завдавати удари ракетами Х-22. Тут дальність менша – до 600 км. Саме на таку дальність включається у таких випадках тривога. Решта авіації противника на передньому краї. Це штурмовики СУ-25, вертольоти, що працюють там, де точаться бої. Саме у цьому їх основна стратегія", – додав він.

Ігнат підкреслив, що наші ППО продовжують збивати ракети ворога.

"Близько місяця ворог використовує ракети С-300, які можуть працювати по наземних цілях. Прильоти стали частими. Фіксують уламки цих ракет. Є фотодокази, що б’ють цими ракетами з дальністю ураження до 75 км. Якщо ми не можемо їх ефективно збивати на підльотах до нашої території, то треба їх вражати їх там, звідки їх запускають. Як доповідає командування, так і було зроблено у Миколаєві", – пояснив Ігнат.

За його словами, роботу ППО України вже оцінив весь світ.

"Вони дивуються, що ми маємо такі результати. Останні результати: збиті 7 з 8 ракет, 4 з 4, а це крилаті ракети, які ми спроможні збивати. Однак є ракети, які збити дуже важко: Х-22, Х-21, «Онікс», «Іскандер», бо це ракети, які летять надзвичайно швидко. Тому наша ППО не здатна збивати їх наявними засобами. Щодо Х-101, «Калібрів», які також були збиті, то це теж крилаті ракети та їх ціль не проста. Але ми їх збиваємо. Завдяки нашим вмінням та у взаємодії з різними підрозділами. Щоразу зрозуміло, що професіоналізм росте. З кожним разом зрозуміло, як ворог намагається обійти нашу систему, знайти слабкі місця, використовує рельєф місцевості, дані розвідки, агентури, які, безумовно, є. Вона ще до запуску корегує траєкторію польотів", – зазначив речник командування ПС.

Нагадаємо, днями українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію.

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