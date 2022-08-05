Він підозрюється в передачі російським спецслужбам таємної і цілком таємної інформацію, а також спробі застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки.

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Генерал-майора підозрюють також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу і незаконному зберіганні зброї.

Підозрюваний, за даними слідства, передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію про актуальну військово-політичну ситуації в Україні.

"Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії", – додали в СБУ.

Зрадника затримали на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час обшуку за місцем роботи він спробував застрелити з пістолета Макарова представників слідчо-оперативної групи СБУ.

В спецслужбі повідомили, що затриманий був заступником голови ГУР з 2008 по 2010 рік. Тоді працював на різних посадах у розвідці, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

"У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів срср у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе. За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного", – розповіли в СБУ.

Також зрадник цікавився розвідданими про роботу стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Підозрюваний перебуває під вартою. А в межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Нагадаємо, днями СБУ встановила зрадників, які допомагали Росії красти зерно з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя, а також затримала помічника народного депутата, який розраховував стати "гауляйтером" на Черкащині.