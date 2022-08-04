Служба безпеки України встановила зрадників, які допомагали Росії викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Спецслужба встановила весь ланцюжок причетних до оборудки. Встановила імена зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, а також усіх членів екіпажу 10 суден РФ, на яких транспортують награбоване.

Про підозру СБУ повідомила:

очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому;

самопроголошеному виконувачу обов’язків міського голови Бердянська Олександру Сауленку;

"директору" Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.

Їх звинувачують у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та порушенні законів та звичаїв війни.

"Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн", - зазначили в спецслужбі.

Іншим учасникам схеми планують оголосити підозри.

За інформацією СБУ, Балицький видав "розпорядження", на підставі чого на окупованих територіях ввели тимчасову адміністрацію. Тоді псевдопідприємство "Державний зерновий оператор" незаконно передало майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

Далі псевдомер Сауленко і "директор" Бердянського морського торговельного порту Стельмаченко забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно "Zhibek Zholy" під російським прапором.

"Також оперативники задокументували вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, які розташовані на ТОТ Крим. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA", - розповіли в СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти відвантаженню краденої пшениці.

На згадані судна наклали арешт. Три країни - Туреччина, Єгипет та Ліван - відмовились і відмовляються їх у себе приймати та розвантажувати.

Крім цього, українська спецслужба встановила іще п'ять іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих територій, та на які планується накладення арештів.

Разом із правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав триває спільне розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушення, а також арешт морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їхнього призначення.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Навесні місцева влада на тимчасово окупованих територіях повідомляла про те, що російські загарбники масово крадуть зерно у фермерів.