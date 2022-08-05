28 липня російські пропагандистські канали оприлюднили два відео катувань та вбивства українського військовополоненого. Основним учасником цих подій, як з’ясувалось, був тувінець на ім'я Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Про це повідомляє російське видання The Insider, яке разом із дослідниками з Bellingcat займались пошуком винних у катуванні та вбивстві українського полоненого.

“Bellingcat вдалося встановити, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію “Привілля” в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону “Ахмат”, - йдеться у повідомленні.

Журналісти проаналізували ці та інші відео, і змогли з’ясувати, хто був головним учасником жорстокого злочину.

Чоловік у ковбойському капелюсі, крім відео з катуванням та вбивством, був помічений на декількох інших відео у гарній якості, як і білий автомобіль IKCO Samand (чотиридверний седан виробництва Ірану) із чорною літерою “Z”, намальованою балончиком на пасажирських дверях.

Завдяки сайтам пошуку по обличчю вдалось знайти профілі головного підозрюваного у соцмережах “Однокласники” та “ВК”. Згодом вдалось знайти і його профіль у Facebook.

Журналісти знайшли номер телефону ката в соцмережах і зв’язались із ним.

“Нам вдалося поговорити з Очур-Суге Монгушем, і хоча той заперечував свою причетність, його свідчення остаточно підтвердили провину. Він заявив, що нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю, а просто супроводжував російських журналістів, а відео за його участю просто змонтовано. Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували його друзі-журналісти. Він відповів їм, що відео сфабриковано, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ і показати листи для відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав. Монгуш стверджує, що у ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі-то це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину”, - пише The Insider.

Фото: The Insider

Натомість, Очур-Суге Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу “Азот”, справді він. Більше того, його друзі журналісти, яких він супроводжував, одразу зателефонували йому після виходу матеріалу зі словами “дивися яку х..ту про тебе опублікували”, тобто, за його словами, друзі відразу впізнали його на відео.

“Якщо вірити Монгушу, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім навіщось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на Монгуша, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети. Навіть якщо уявити, що ЗСУ дійсно навіщось хотіли зганьбити безвісного тувинця, незрозуміло, як машина з відео з катуваннями з'явилася на відео прокремлівського блогера Ланкастера, адже відео точно ніхто не монтував”, - роблять висновки журналісти.

За словами підозрюваного у катуваннях та вбивстві росіянина, у ФСБ йому повідомили, що відео було знято у санаторії “Привілля” на східному березі Північного Дінця.

Bellingcat, зіставляючи деякі кадри зі зйомки з катуваннями та фото з території санаторію, зміг виявити місце поряд із санаторієм, де, як і на відео, поряд розташовані каналізаційний люк та роздвоєне дерево.

Очур-Суге Монгуш також збрехав, що не має жодного відношення до батальйону “Ахмат”, але є на фото з “ахматівцями”, зокрема з території Чечні. Він стверджує, що ніколи не тримав у руках зброю, але на своїй сторінці у “ВК”, тепер видаленій, вивішував фото зі зброєю.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

Також він стверджував, що приїхав “додому”, але кілька разів повторив, що зараз перебуває в Москві, хоча у Москві раніше він ніколи не жив, натомість жив у Кизили та Санкт-Петербурзі.

“Так чи інакше, визнання Монгуша дуже важливі: до розмови з ним було точно встановлено, що людина на відео “ахматівців” із заводу “Азот” — це той самий, хто фігурує на відео зі катуванням, а також те, що дуже схоже на цього катувальника людина на прізвище Монгуш воював в “Ахматі”, але залишалася гіпотетична можливість, що в “Ахматі” воюють дві дуже схожі людини монголоїдної зовнішності. Однак визнання Монгуша в тому, що людина у капелюсі на відео з території заводу “Азот” - це він, виключає останні сумніви”, - підсумували розслідувачі.

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