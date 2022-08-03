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Військовополонених в Оленівці катували, щоб зламати, принизити і використати для російської пропаганди, - розвідка

Хоча допити проводили регулярно, та українські захисники вистояли.

Військовополонених в Оленівці катували, щоб зламати, принизити і використати для російської пропаганди, - розвідка
Фото: скрін відео

Українська розвідка встановила деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб днр” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів", - розповіли в ГУР.

Якби задум вдалося реалізувати, росіяни планували використати українських бранців для зйомки у пропагандистських репортажах. 

"Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України", - зауважили в розвідці.

У головному управлінні наголосили - хоча рашисти проводили допити конвеєрно на регулярній основі, проте не досягли успіху. Українські військовополонені проявили мужність і незламну силу волі.

У розвідці додали, що Росія не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими. Щоб приховати неналежні умови та форми допиту українських військовослужбовців, які стали б доказовою базою в Гаазькому суді, вороги навмисно знищили полонених.

За даними ГУР, мінували місця утримання українських воїнів бойовики ПВК "Вагнер", використовуючи легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі в приміщенні.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, 28 липня російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими

За інформацією Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, окупанти готові віддати тіла військовополонених захисників Маріуполя, які були вбиті в Оленівці. Загарбники заявили, що зроблять це "після закінчення розслідування".

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