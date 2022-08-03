ЗСУ ліквідували терористку “Корсу”. Вона віддавала накази про обстріли мирних міст Донбасу

Ольга Качура мала позивний “Корса”. Вона була “полковником” армії “ДНР”, командиром реактивного артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє в Telegram Стратком ЗСУ.

“Ліквідовано зрадницю народу України. Та сама "Корса" (Качура Ольга Сергіївна) – псевдополковник армії “линири”, командир реактивного артилерійського дивізіону. Та сама істота, яка в 2014 року, камуфлювалась під ЗСУ і завдавала удари по мирному населенню. Подихала в важких муках від отриманих численних поранень. Карма дістала і її. Так буде з кожним зрадником”, – йдеться в повідомленні.

До 2014 року "Корса" служила в міліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів і приєдналася до формувань бойовика Ігоря Безлера. Качура командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню "Град" та віддавала накази про цинічні та жорстокі обстріли Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Маринівки, Авдіївки Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

У січні цього року український суд заочно засудив Качуру до 12 років в'язниці. Її визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

“Корса” переховувалася від правосуддя, її оголосили в розшук. Ользі Качурі був 51 рік.

Нагадаємо, Росія втратила в Україні вже 41 350 військових. Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.