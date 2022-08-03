ГУР оприлюднило заяву щодо визнання верховним судом РФ “Aзову” так званою терористичною організацією

Раніше Верховний суд РФ визнав полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує тези російської офіційної пропаганди щодо "Азову".

Про це йдеться в оприлюдненій воєнною розвідкою заяві на офіційному каналі у Telegram щодо визнання верховним судом РФ "Aзову" так званою терористичною організацією.

«"Азов" не терористи, а окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України» - роз'яснює ГУР.

За повідомленням розвідки, російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні.

"Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, Росія прагне зробити "Азов" так званим "неонацистським полком". Задля цього постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів задля залякування людей у Росії та світі, а його знищення є однією із цілей розпочатої війни", - роз'яснює мотиви російської пропаганди ГУР.

За припущенням української воєнної розвідки, після жахливої страти українських військовополонених у Оленівці, Росія шукає нових приводів та виправдань для своїх воєнних злочинів.

"Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу", - вказують у ГУР.

Головне управління розвідки МО офіційно повідомляє, що окремий загін спеціального призначення "Азов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

"Це не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту України", - підсумовує повідомлення ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, після вбивства росіянами українських військовополонених в Оленівці, "Азов" закликав цивілізований світ визнати РФ державою-терористом.

Також в Офісі Президента відреагували на рішення Росії визнати "Азов" "терористичною організацією". Там зазначили, що будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу.

Крім того, ще 8 травня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що бійці полку "Азов" не мають високих шансів на виживання, якщо потраплять у російський полон.