Хоч Росія визнала "Азов" "терористичною організацією", це не вплине на переговори про обмін полоненими, - Подоляк

"Будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу".

В Офісі Президента відреагували на рішення Росії визнати "Азов" "терористичною організацією".

Ситуацію прокоментував радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що будь-які рішення РФ щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу. Також вони не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

"Рішення Верховного суду Росії (навіть звучить якось дико) взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом... Ба більше, рішення російських судів, безумовно, не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. Тоді як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом. Зокрема у зв’язку з незаконним використанням внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав військовополонених", - зауважив Подоляк.

Він наголосив, що жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує.

"Азов" – це окремий загін спеціального призначення, що входить до складу 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Частина наших Збройних Сил, яка абсолютно чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та абсолютно чітко захищала територію своєї країни. Це ключове у розумінні ситуації: лише російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними", - додав радник глави Офісу Президента.

Подоляк зазначив, що Росія "у будь-якому разі нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання з військовополонених, зокрема через провокацію недійсними та фейковими "судовими рішеннями".

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією…", - резюмував радник керівника ОПУ.

Нагадаємо, нині полк "Азов" закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом.

Нещодавно такий же заклик озвучив Сенат США до Державного департаменту.