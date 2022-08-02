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​Під завалами багатоповерхівки в Гостомелі виявили фрагменти тіла

Їх передали на судмедекспертизу.

​Під завалами багатоповерхівки в Гостомелі виявили фрагменти тіла
Фото: скріншот відео

Під завалами багатоповерхового будинку в Гостомелі (Київщина) рятувальники знайшли фрагменти тіла.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС працювали на об'єкті з 29 липня по 2 серпня. Тут демонтували дах, зрізали навислі конструкції, а також очистили територію від будівельного сміття, щоб було безпечно дістатися до першого поверху будинку.

"Саме обстежуючи перший поверх зруйнованого будинку, рятувальники знайшли фрагменти тіла, які були передані на судмедекспертизу", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у зруйнованому внаслідок російського обстрілу будинку культури в Чугуєві на Харківщині знайшли тіла ще двох загиблих.

Раніше в Дніпрі під час розбору завалів на промисловому підприємстві виявили тіло ще одного жителя.

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