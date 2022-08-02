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​Чоловіки жінок-військовослужбовців із дітьми можуть перетинати кордон безперешкодно, - ДПСУ

Кількість разів такого перетину - необмежена.

​Чоловіки жінок-військовослужбовців із дітьми можуть перетинати кордон безперешкодно, - ДПСУ
Фото: 24tv.ua

Чоловіки, дружини яких проходять військову службу, і якщо на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, мають право перетинати кордон без обмежень.

Про це йдеться у роз'ясненні Державної прикордонної служби України.

Кількість разів такого перетину - необмежена.

Документами, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, завірена відповідним чином, або інші документи.

Нагадаємо, дозвіл на виїзд дітей за кордон можна оформити через мобільний застосунок "Дія". Раніше для оформлення виїзду дитини треба було отримати письмову згоду.

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