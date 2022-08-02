Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Перше судно з українським зерном успішно пройшло коридор і ввечері очікується на перевірку в Туреччині

До Стамбула корабель прибуде близько 21 години. 

Перше судно з українським зерном успішно пройшло коридор і ввечері очікується на перевірку в Туреччині
Судно Razoni, котре везе українське зерно в Туреччину.
Фото: EPA/UPG

Перше українське судно з зерном, яке вийшло з Одеського порту після його розблокування, сьогодні ввечері очікується в Стамбулі.

Про це повідомив представник Туреччини в Обʼєднаному координаційному центрі генерал Озджан Алтунбулак, пише Reuters.

У Стамбулі корабель Razoni проінспектує турецька сторона. Судно перевозить 26 527 тонн української кукурудзи і прямує до лівану.

Анонімний турецький високопосадовець повідомив агентству, що кожного дня, як очікується, щонайменше одне судно зі збіжжям буде виходити з портів України. 

"Якщо нічого не піде хибно, то експорт протягом певного часу буде здійснюватись по одному кораблю на день", – заявив співрозмовник. 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм зазначив, що перше судно, яке вчора покинуло Одеський порт в рамках "Зернової угоди", успішно пройшло коридор і вже близько 21.00 має прибути до Стамбула, де буде проінспектовано і відправлено далі. 

Нагадаємо, вчора перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. В українських портах зараз перебувають 68 суден, на борту яких є 1,2 мільйона тонн вантажів. 

Експорт зернових відбувається у межах угоди, яку Україна уклала 22 червня з Туреччиною під егідою генсека ООН. Дзеркальний договір із Туреччиною і Гутеррешем підписала Росія. 

Наступного дня після підписання російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.

29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також