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Партизани на Луганщині знищують об'єкти інфраструктури, – Гайдай

Це допомагає гальмувати просування російської армії.

Партизани на Луганщині знищують об'єкти інфраструктури, – Гайдай
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У Луганській області почали вдало працювати партизани, які не лише розклеюють листівки, а й знищують об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону UArazom.

Зазначається, що ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль. ЗСУ тримають оборону у двох населених пунктах Луганської області, які росіяни ніяк не можуть захопити, бо всі наступи відбивають українські військові.

“Натомість в нас почали працювати партизани, і достатньо вдало, це не тільки розклеювання листівок, а й знищення об'єктів інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії", – сказав Гайдай.

Нагадаємо, росіяни несуть важкі втрати, але продовжують атакувати на Бахмутському напрямку. Морально-психологічний стан російських військових низький через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.

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