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Росія несе відповідальність за вбивство українських військовополонених в Оленівці, – ISW

Руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару, або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою.

Росія несе відповідальність за вбивство українських військовополонених в Оленівці, – ISW
Фото: скрін відео

Американський Інститут вивчення війни вважає, що саме російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня.

Про це повідомляє ISW у своєму звіті.

На думку експертів Інституту, які посилаються на двох американських чиновників, що анонімно підтвердили відсутність на території в’язниці слідів наданої США найточнішої артилерійської системи України – HIMARS, саме Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій.

"Супутникові та інші зображення з місця показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувала стіни цієї будівлі та не залишила вирви від снарядів поблизу, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою", – аналізують в ISW.

Як відомо, США вважають, що українські HIMARS не використовувалися в цій атаці.

"Якби Україна використала для завдання удару не HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об’єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі", – вважають в Інституті.

Нагадаємо, Генштаб вважає, що російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими.

Крім того, за інформацією розвідки, колонію в Оленівці підірвали "вагнерівці".

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