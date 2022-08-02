Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни досі не надали відповідей на запит щодо списків поранених і вбитих під час теракту в Оленівці, – ГУР

Немає підстав довіряти російським спискам. 

Росіяни досі не надали відповідей на запит щодо списків поранених і вбитих під час теракту в Оленівці, – ГУР
Вибух в Оленівці
Фото: скрін відео

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими одразу після російського теракту в Оленівці звернувся до РФ щодо надання списків убитих і поранених та повернення тіл загиблих захисників. Росіяни офіційних відповідей досі не надали.

Про це представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону. 

Оприлюднені російськими медіа списки убитих і поранених опрацьовуються, але їхня достовірність ще не встановлена.

"Довіряти й говорити, що ці списки підтверджені, підстав немає. Зокрема тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені через Інтернет росіянами, там є серед поранених зокрема ті українські бійці, які вже були поранені до того, до цих подій в Оленівці, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні", – повідомив Юсов.

Генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також