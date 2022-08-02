Росіяни досі не надали відповідей на запит щодо списків поранених і вбитих під час теракту в Оленівці, – ГУР

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими одразу після російського теракту в Оленівці звернувся до РФ щодо надання списків убитих і поранених та повернення тіл загиблих захисників. Росіяни офіційних відповідей досі не надали.

Про це представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Оприлюднені російськими медіа списки убитих і поранених опрацьовуються, але їхня достовірність ще не встановлена.

"Довіряти й говорити, що ці списки підтверджені, підстав немає. Зокрема тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені через Інтернет росіянами, там є серед поранених зокрема ті українські бійці, які вже були поранені до того, до цих подій в Оленівці, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні", – повідомив Юсов.

Генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.