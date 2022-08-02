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Унаслідок російського обстрілу загорівся магазин у Миколаєві

Вогонь охопив приблизно 70 квадратних метрів. 

Унаслідок російського обстрілу загорівся магазин у Миколаєві
Фото: ДСНС України у Telegram

Минулої доби на Миколаївщині зареєстровано п’ять пожеж. Одна з них виникла внаслідок ведення бойових дій.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС України.

Зазначається, що о 01:36 надійшло повідомлення про те, що після обстрілу одного з районів Миколаєва загорівся дах магазину. О 02:15 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 кв. м.

Фото: ДСНС України у Telegram

Ще 4 пожежі не пов'язанні із веденням бойових дій. Так, вночі о 03:05 2 серпня, загорівся гараж на території приватного домоволодіння на вул. Дмитра Абриньби міста Первомайськ.

Фото: ДСНС України у Telegram

Завдяки своєчасно вжитим заходам врятовано гараж від знищення та не допущено перекидання вогню на поряд розташований житловий будинок. О 03:54 пожежу ліквідовано.

Фото: ДСНС України у Telegram

Також тричі минулої доби горіли суха трава, сміття, автомобільні шини на відкритих територіях. Пожежі сталися в смт Арбузинка, містах Первомайськ та Миколаїв на загальній площі понад 3 га. Спричинило пожежі в усіх епізодах — необережне поводження з вогнем.

Група піротехнічних робіт вилучила 10 боєприпасів.

Нагадаємо, за дві доби військові РФ понад 70 разів обстріляли Миколаїв, є загиблі і поранені. 

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