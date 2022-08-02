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Шольц заперечив інформацію про скорочення військової підтримки України

Німеччина уже надала Україні протитанкові й зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги, а також важке озброєння.

Шольц заперечив інформацію про скорочення військової підтримки України
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ про скорочення військової підтримки України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Globe and Mail.

Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів у інтерв’ю виданню, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.

"Ми доставили все, що в нас було: протитанкові й зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші й дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", – стверджує Шольц.

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання українських екіпажів.

"Поки ми говоримо, українців навчають, як працювати з новим і більш складним обладнанням в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", – додав Шольц.

Нагадаємо, Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії.

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