Шольц заперечив інформацію про скорочення військової підтримки України

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ про скорочення військової підтримки України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Globe and Mail.

Канцлер ФРН Олаф Шольц розповів у інтерв’ю виданню, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.

"Ми доставили все, що в нас було: протитанкові й зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші й дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", – стверджує Шольц.

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання українських екіпажів.

"Поки ми говоримо, українців навчають, як працювати з новим і більш складним обладнанням в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", – додав Шольц.

Нагадаємо, Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії.