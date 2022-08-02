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Портал data.gov.ua відновив свою роботу

Торік Україна посіла шосте місце серед усіх європейських країн за відкритістю даних.

Портал data.gov.ua відновив свою роботу
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Портал відкритих даних data.gov.ua відновив свою роботу вперше від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“До російського вторгнення Україна була одним з лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних. За даними рейтингу Open Data Maturity, торік Україна посіла шосте місце серед усіх європейських країн за відкритістю даних”, – зазначили у відомстві.

За різними оцінками, економічний вплив від оприлюднення інформації становив близько 1% ВВП і щорічно зростав. Одна задля захисту інтересів держави доступ до порталу довелося обмежити.

Нагадаємо, Україна незабаром може приєднатися до програми "Цифрова Європа". Також Єврокомісія висловила підтримку ініціативі визнання е-довірчих послуг між Україною і ЄС.

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