Портал data.gov.ua відновив свою роботу

Портал відкритих даних data.gov.ua відновив свою роботу вперше від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“До російського вторгнення Україна була одним з лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних. За даними рейтингу Open Data Maturity, торік Україна посіла шосте місце серед усіх європейських країн за відкритістю даних”, – зазначили у відомстві.

За різними оцінками, економічний вплив від оприлюднення інформації становив близько 1% ВВП і щорічно зростав. Одна задля захисту інтересів держави доступ до порталу довелося обмежити.

Нагадаємо, Україна незабаром може приєднатися до програми "Цифрова Європа". Також Єврокомісія висловила підтримку ініціативі визнання е-довірчих послуг між Україною і ЄС.