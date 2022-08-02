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Сподіваємося, що незабаром з України відправлять ще більше суден з с/г продукцією, – Кірбі

"Ми закликаємо Росію сприяти безперешкодному експорту сільськогосподарської продукції з чорноморських портів".

США сподіваються, що найближчими днями з України відправлять ще більше суден з сільськогосподарською продукцією.

Про це на брифінгу заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи відправлення першого судна з українським зерном.

“Очевидно, ми вітаємо цей важливий крок і сподіваємося, що найближчими днями відпливуть більше кораблів, щоб відправитися на світові ринки з такими сільськогосподарськими продуктами, як зерно, пшениця, соняшникова олія та кукурудза. На судні, яке сьогодні відпливло, було приблизно 20-26 тисяч тонн кукурудзи”, – зазначив він.

Кірбі зазначив, що Росія використала продовольство як зброю та фактично заблокувала українські порти з початку цієї кризи. 

“І ми закликаємо Росію виконати свої зобов’язання в рамках цієї нової домовленості, зокрема сприяючи безперешкодному експорту сільськогосподарської продукції з чорноморських портів, щоб зменшити продовольчу безпеку в усьому світі. Тому ми будемо уважно стежити за цим”, – додав він.

Нагадаємо, перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту Одеси. Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі в Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

Україна і Туреччина під егідою ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.

29 липня посли країн Великої сімки в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".

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