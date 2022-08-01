Головне за день. Понеділок, 1 серпня

Відбиті ворожі штурми, нові MARS II і HIMARS, ембарго на російське вугілля, "Смілива гривня". Яким запам’ятається 159-й день повномасштабної війни.

Сили оборони зберігають вогневий контроль над окупованою Херсонщиною, повідомила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Продовжується знищення живої сили, боєприпасів та складів росіян, під контролем логістичні та транспортні артерії. Понтонні та поромні переправи не рятують ворога. Однак окупанти продовжують ракетні обстріли як елемент протидії контрнаступу.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти провалили штурми біля Соледара, Вершини та Бахмута. Ворог також вів штурмові дії напрямках Авдіївки та Пісків на Донеччині, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник з танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Сьогодні в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II, повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" – йдеться у повідомленні.

Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністру оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт за ці системи.

А зі Сполучених Штатів в Україну прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Відповідно за них Олексій Резніков подякував президентові США Джо Байдену, міністрові оборони США Ллойду Остіну й американському народові.

За його словами, ЗСУ довели, що вміють поводитися з цією зброєю.

"Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" − підсумував Резніков.

З 1 серпня у Євросоюзі набуває чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Ембарго було передбачене у п’ятому пакеті санкцій, ухваленому 8 квітня 2022 року.

"З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походить або експортується з РФ", − йдеться в повідомленні сайт Верховної Ради.

Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, КП "Київпастранс" та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири повинні пройти до найближчого укриття.

Судячи з дописів у соцмережах, пасажири від цього рішення не в захваті.

НБУ оголосив про акцію "Смілива гривня" – збір монет для допомоги українській армії.

Упродовж трьох місяців можна буде здати у два банки — Ощадбанк та ПУМБ — монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

"Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", - розповіли в Нацбанку.

Пункти "мобілізації" монет на підтримку українського війська відкриті у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу майже в усіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Також адреси відділень є на сайті "Смілива гривня" - https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/.

На Європейських університетських іграх, які пройшли в польському Лодзі, збірна України стала другою за загальною кількістю нагород і третьою в медальному заліку.

230 українських студентів із 41 університету завоювали 62 медалі в 16 видах спорту - 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!