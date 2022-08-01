Російські загарбники обстріляли три прикордонні громади Сумщини

Російські окупаційні війська обстріляли нині три прикордонні громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, близько 12.00 почався артилерійський обстріл Білопільщини.

"Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади. Ввечері − з 18.20 до 19.30 − тривав артилерійський обстріл Есманьської громади". - розповів Живицький.

Він додав, що, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни протягом дня сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. Обстрілами були пошкоджені будівлі та автомобілі.