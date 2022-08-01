Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
ГоловнаСуспільствоВійна

Слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства Вадатурського, - Костін

Наразі це лише одна з версій.

Слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства Вадатурського, - Костін
Фото: Пресслужба "Нібулона"

Слідство у справі про загибель від ракетного удару росіян по Миколаєву гендиректора агрокомпанії “Нібулон”, Героя України Олексія Вадатурського, не виключає версію, що того було вбито навмисно.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на генпрокурора Андрія Костіна.

“Було негайно розпочате досудове розслідування. Наразі одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його родини”, – розповів Андрій Костін в ефірі українського телемарафону 1 серпня.

Він додав, що наразі у справі призначена низка експертиз, також опитано понад 50 свідків.

Раніше думку про те, що загибель під час ракетного обстрілу в Миколаєві українського бізнесмена Олексія Вадатурського була навмисним вбивством, висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув разом з дружиною Раїсою у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва.

Цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також