Слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства Вадатурського, - Костін

Наразі це лише одна з версій.

Слідство у справі про загибель від ракетного удару росіян по Миколаєву гендиректора агрокомпанії “Нібулон”, Героя України Олексія Вадатурського, не виключає версію, що того було вбито навмисно.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на генпрокурора Андрія Костіна.

“Було негайно розпочате досудове розслідування. Наразі одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського і його родини”, – розповів Андрій Костін в ефірі українського телемарафону 1 серпня.

Він додав, що наразі у справі призначена низка експертиз, також опитано понад 50 свідків.

Раніше думку про те, що загибель під час ракетного обстрілу в Миколаєві українського бізнесмена Олексія Вадатурського була навмисним вбивством, висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський загинув разом з дружиною Раїсою у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва.

Цієї ночі російська армія завдала чергового удару по Миколаєву. За словами мера міста, це чи не найпотужніший обстріл за понад пʼять місяців повномасштабного вторгнення. Пошкоджені цивільні обʼєкти: будинки, готель, СТО та інші.