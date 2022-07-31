"Напевно, найсильніший за весь час", – мер Миколаєва повідомив про масований нічний обстріл міста

Зруйновано будівлі, є пошкодження житлових будинків. Дані про жертв і постраждалих зʼясовуються.

Вночі 31 липня російська армія влаштувала потужний обстріл Миколаєва. Вибухи лунали після першої ночі та близько пʼятої ранку.

Ворог використав, зокрема, й касетні снаряди, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Телеграм.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно, найсильнішому за весь час. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники", – повідомив він.

О другій ночі Сєнкевич повідомляв, що пошкодження житлових будинків відбулось і через ударну хвилю та уламки. Він закликав під час обстрілів лишатись в укриттях і дотримуватися правил двох стін.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни обстріляли два спальних райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, шестеро поранені. У пʼятницю ворог обстріляв зупинку громадського транспорту. Загинули сім людей, ще 19 були поранені.