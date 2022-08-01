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110 держав долучилися до збору коштів через UNITED24 на підтримку України, - Мінцифри

За три місяці через платформу вдалося зібрати понад 161 млн доларів.

110 держав долучилися до збору коштів через UNITED24 на підтримку України, - Мінцифри
Фото: Facebook/United24

110 країн світу долучилися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24 на підтримку нашої держави.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

За три місяці роботи платформи вдалося залучити понад 161 млн доларів.

"На підтримку України донатять від США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, Австралії, Швеції, Швейцарії, Ірландії до Антигуа та Барбуди, Анґільї, Нікарагуа, Гондурасу, Кот-д'Івуару, Ніуе. Це яскравий приклад, як завдяки цифровим технологіям люди в будь-якому куточку світу можуть зробити свій внесок для перемоги над злом", - підкреслили в міністерстві.

У відомстві закликали всіх небайдужих приєднуватися до підтримки України.

Нагадаємо, у травні Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24.

Днями креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором фандрейзингової платформи за напрямом "Відбудова України".

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