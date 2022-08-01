Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
ГоловнаСуспільствоПодії

Двом екссуддям Донеччини повідомили про підозру - ухвалюють незаконні рішення "іменем ДНР"

Один з них був суддею Донецького окружного адміністративного суду, а інший - Тельманівського районного суду.

Двом екссуддям Донеччини повідомили про підозру - ухвалюють незаконні рішення "іменем ДНР"

Двом колишнім суддям Донеччини заочно повідомили про підозру в участі у терористичній організації. Чоловіки працюють на окупаційну владу і ухвалюють незаконні рішення "іменем ДНР".

Про це інформують у Донецькій обласній прокуратурі.

Один із підозрюваних був суддею Донецького окружного адміністративного суду, а інший - Тельманівського районного суду Донецької області.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У 2016 році підозрювані добровільно почали працювати в незаконно створених судових органів.

"Очоливши "тельманівський та новоазовський районні суди днр", зловмисники, застосовуючи незаконно введене так зване законодавство псевдореспубліки, здійснюють "правосуддя" і приймають незаконні судові рішення, вирішуючи тим самим долю людей. Крім того, підозрювані проводять брифінги для підконтрольних окупаційному режиму ЗМІ, висвітлюючи діяльність терористичної організації", - зазначили в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нині в ДБР повідомили, що завершилося розслідування щодо двох суддів Криму, які зрадили Україну.

Днями Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову КСУ Олександра  Тупицького.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також