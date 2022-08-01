Один з них був суддею Донецького окружного адміністративного суду, а інший - Тельманівського районного суду.

Двом колишнім суддям Донеччини заочно повідомили про підозру в участі у терористичній організації. Чоловіки працюють на окупаційну владу і ухвалюють незаконні рішення "іменем ДНР".

Про це інформують у Донецькій обласній прокуратурі.

Один із підозрюваних був суддею Донецького окружного адміністративного суду, а інший - Тельманівського районного суду Донецької області.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

У 2016 році підозрювані добровільно почали працювати в незаконно створених судових органів.

"Очоливши "тельманівський та новоазовський районні суди днр", зловмисники, застосовуючи незаконно введене так зване законодавство псевдореспубліки, здійснюють "правосуддя" і приймають незаконні судові рішення, вирішуючи тим самим долю людей. Крім того, підозрювані проводять брифінги для підконтрольних окупаційному режиму ЗМІ, висвітлюючи діяльність терористичної організації", - зазначили в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нині в ДБР повідомили, що завершилося розслідування щодо двох суддів Криму, які зрадили Україну.

Днями Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову КСУ Олександра Тупицького.