Броньована техніка не змогла пробитися через позиції українських захисників.

На Запорізькому напрямку підрозділи оборони України знищили ворожу БМП-3.

Про це повідомили в Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони.

" Броньована техніка окупаційної армії московської орди не змогла пробитися через позиції українських захисників та, після відходу, "розулася" на спаленому полі. Після цього вона стала нерухомою мішенню для роботи розвідувальної групи", - розповіли бійці.

На своїй Facebook-сторінці запорізька тероборона оприлюднила відео знищення техніки росіян.

Нагадаємо, напередодні в морській піхоті України розповіли, скільки росіян і ворожої техніки знищили за тиждень.

Станом на 1 серпня Росія втратила на війні орієнтовно 41 030 своїх солдатів, а також понад чотири тисячі бойових броньованих машин та майже три тисячі одиниць автомобільної техніки й цистерн тощо.