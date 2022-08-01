Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія, − Данілов відповів “корисним ідіотам Путіна”

Секретар РНБО спростував наратив про неможливість перемоги над Росією військовим шляхом.

Олексій Данілов вважає, що Україна має спершу відвоювати свої території, а вже потім займатиметься дипломатією.

Про це Олексій Данілов повідомив у Twitter.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо", − наголосив Данілов.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

Він додав, спочатку − знищення окупантів, потім − дипломатія.

"Це єдиина мова, яку розуміють рашисти", − підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, російська армія втратила в Україні вже 41 030 військових. Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.