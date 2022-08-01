Окупанти відкрили на Запоріжжі рекрутинговий центр для колаборантів, - ГУР

У тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати "масовку" на так званих "спонтанних акціях" на підтримку проведення референдуму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

На думку представників окупаційних адміністрацій, це сприятиме зменшенню градуса невдоволення війною, а також дозволить створити відповідну картинку для громадян РФ.

Так за інформацією спецслужби, зафіксовано прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар-акцій.

"Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для охочих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів). Втім, охочих не багато, навіть попри серйозні "матеріальні стимули". З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також продовжується завезення так званих "гуманітарних вантажів" з території РФ. Умовами отримання "гуманітарки" або її грошової компенсації є участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено «Громадський рух "Мы вместе с Россией"». Його завдання - організація проплачених масових акцій на підтримку референдуму.

"Курувати питаннями розподілу "гуманітарки" та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії "Єдина Росія", - інформує розвідка.

Раніше повідомлялось, що на думку МО Британії, Росія готує підґрунтя до "референдумів" у Херсонській і Запорізькій областях.