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Лавров заявою про "розширення географії" готує до "референдумів" в Херсонській і Запорізькій областях, – МО Британії

МЗС Росії дезінформує, коли каже, що південь став ціллю окупації через постачання Україні далекобійної зброї, адже ворожі війська зайшли туди від самого початку. 

Лавров заявою про "розширення географії" готує до "референдумів" в Херсонській і Запорізькій областях, – МО Британії
Підпілля Херсона (ілюстративне фото)

На сході України маломасштабні наступальні дії російської армії все ще зосереджені на Бахмутському напрямку, але їхній прогрес мінімальний.

Про це йдеться у регулярному звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії. Там також проаналізували заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про "зміну географії" цілей Росії у війні.

У Міноборони зазначили, що заява Лаврова про розширення "спецоперації" на Херсонську і Запорізьку області через постачання Україні зброї більшої дальності є "майже напевно неправдою". 

"Росія не "розширила" свою війну, збереження довготоривалого контролю над цими районами майже напевно були початковими планами вторгення", – вважають розвідники. 

Це доводить те, що окупанти вторглися на Херсонщину і в Запорізьку область у лютому, а публічні обговорення псевдорефрендумів почались в березні. 

"Існує реальна можливість того, що Лавров зробив коментар, аби підготовувати підґрунтя для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини і Донеччини", – вважають у міністерстві оборони Великої Британії. 

Нагадаємо, що аналогічну точку зору висловлювала і українська розвідка. Зміна риторики Москви щодо тимчасово окупованих Херсонської і частини Запорізької області свідчить про те, що Росія готує основу для вирішення статусу цих територій. Для укріплення окупації Херсонщини і частини Запорізької області ворог розглядає два варіанти: псевдореферендум або насильницьке приєднання цих територій до складу РФ. Один із інструментів – примусова паспортизація. 

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