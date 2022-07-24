Лавров заявою про "розширення географії" готує до "референдумів" в Херсонській і Запорізькій областях, – МО Британії

На сході України маломасштабні наступальні дії російської армії все ще зосереджені на Бахмутському напрямку, але їхній прогрес мінімальний.
Про це йдеться у регулярному звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії. Там також проаналізували заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про "зміну географії" цілей Росії у війні.
(3 of 6)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 24, 2022
Lavrov claimed that the operation now included new additional areas, including the Ukrainian regions of Kherson and Zaporizhzhia, as a result of Western countries supplying longer range weapons to Ukraine.
У Міноборони зазначили, що заява Лаврова про розширення "спецоперації" на Херсонську і Запорізьку області через постачання Україні зброї більшої дальності є "майже напевно неправдою".
"Росія не "розширила" свою війну, збереження довготоривалого контролю над цими районами майже напевно були початковими планами вторгення", – вважають розвідники.
Це доводить те, що окупанти вторглися на Херсонщину і в Запорізьку область у лютому, а публічні обговорення псевдорефрендумів почались в березні.
"Існує реальна можливість того, що Лавров зробив коментар, аби підготовувати підґрунтя для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини і Донеччини", – вважають у міністерстві оборони Великої Британії.
Нагадаємо, що аналогічну точку зору висловлювала і українська розвідка. Зміна риторики Москви щодо тимчасово окупованих Херсонської і частини Запорізької області свідчить про те, що Росія готує основу для вирішення статусу цих територій. Для укріплення окупації Херсонщини і частини Запорізької області ворог розглядає два варіанти: псевдореферендум або насильницьке приєднання цих територій до складу РФ. Один із інструментів – примусова паспортизація.