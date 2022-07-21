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Заяви Лаврова свідчать про підготовку до вирішення питання статусу Херсонської і частини Запорізької областей, – представник ГУР

Росіяни можуть або провести референдум, або примусово приєднати ці території до складу Росії. 

Заяви Лаврова свідчать про підготовку до вирішення питання статусу Херсонської і частини Запорізької областей, – представник ГУР
Фото: соцмережі

Зміна риторики Москви щодо тимчасово окупованих Херсонської і частини Запорізької області свідчить про те, що Росія готує основу для вирішення статусу цих територій.

На початку повномасштабного вторгнення російська влада в своєму інфопросторі заявляла про дії тільки на Донеччині і Луганщині і не згадувала про наступ на Київ і південь – ці дані зʼявились у росіян тільки в березні. Тепер же міністр закордонних справ Сергій Лавров офіційно заговорив про зміну "цілей". Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив на брифінгу.

Для укріплення окупації Херсонщини і частини Запорізької області ворог розглядає два варіанти: псевдореферендум або насильницьке приєднання цих територій до складу РФ. Один із інструментів – примусова паспортизація. 

"Дуже активна видача паспортів громадян РФ. Якщо в Донецьку і Луганську ця процедура вимагала спочатку отримання паспортів "ЛДНР", то в Херсонській і Запорізькій областях це простіше: пишеш заяву і отримуєш паспорт", – пояснив Скібіцький. 

В разі сценарію псевдореферендуму ці території можуть приєднати до складу Росії або лишити як псевдоформування. 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Лаврова сказав, що подібні російських дипломатів заяви свідчать про те, що РФ не налаштована на переговори.

В Держдепі США заявили, що плани Росії захопити більше територій не лишаться безкарними. 

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