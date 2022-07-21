За матеріалами СБУ ще двоє бойовиків отримали тюремні строки

Вони представники збройних формувань так званої "ЛНР".

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

"За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки - 10 і 8 років позбавлення волі", - інформує СБУ.

Повідомляється, що вони потрапили у полон під час боїв на Луганщині у травні 2022 року.

Один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. Інший пішов воювати, щоб не сісти за крадіжку у в'язницю.

Провадження велося за двома статтями КК України. Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу, яка дозволила засудити зазначених осіб до ув'язнення.

Нагадаємо, раніше вирок суду отримав агент РФ, який готував теракти на Одещині.