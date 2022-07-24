Головне за ніч. Неділя, 24 липня

Недільна ніч у більшості областей минула спокійно, а от ранок, як написали деякі місцеві телеграм-канали, "почався не з кави": майже по всій Україні загули сирени.

У Миколаєві близько 4 ранку 24 липня під час повітряної тривоги пролунали щонайменше пʼять потужних вибухів.

Згодом у Миколаївській ОВА повідомили, що є влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Вранці 24 липня звуки вибухів було чути в Хмельницькій області. Спрацювала протиповітряна оборона, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у телеграм.

Попередній ракетний обстріл Хмельницької області стався 5 липня. Ворог випустив чотири ракети. Одну з них збила ППО, три інші влучили на територію громади. Поранень зазнала одна людина.

У шести громадах Херсонщини ситуація критична, на Харківщині за добу постраждала одна людина. На Донеччині ворог вдарив по дитсадку і школі в двох різних населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни з різних напрямків штурмували Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ знову відкинули їх назад. Окупанти все ще намагаються створити умови для наступу на Бахмут.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня, тобто рівно за п’ять місяців війни, орієнтовно склали 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 23 липня повідомив, що Збройні сили України крок за кроком просуваються у Херсонській області.

"Завершується вже сто п’ятдесятий день нашої оборони від Росії, від їхнього вторгнення. І цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбасі, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! Передусім можна сказати зараз про Херсонську область", – зазначив Зеленський.

"Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство"... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області", – додав Президент.

Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів Вищої ради правосуддя.

До складу комісії увійшли пʼятеро осіб. Хто саме – в нашій новині.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою. ВРП не працює з 22 лютого, відколи одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого було втрачено кворум. Водночас нормальна робота Вищої ради правосуддя - одна із вимог, висунутих при наданні Україні статусу держави-кандидатки в члени Євросоюзу.

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