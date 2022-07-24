У шести громадах Херсонщини ситуація критична, на Харківщині за добу постраждала одна людина, – зведення ОВА

На Донеччині ворог вдарив по дитсадку і школі в двох різних населених пунктах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

У Дніпропетровській області напередодні увечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по одному з сіл Зеленодольськоі громади. Без жертв на руйнувань. Вночі в області – одна повітряна тривога. Станом на ранок спокійно.

У Харківській області зранку в с. Залінійне через обстріли окупантів горіла прибудова до житлового будинку. Постраждалих немає. По області ворог протягом доби завдавав удари по Харківському, Богогодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, відкриті території. За добу постраждала одна людина у Лозівському районі.

У Луганській області вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. Поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

Окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Уночі завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу.

По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.

У Донецькій області за добу під обстрілами були житлові сектори м. Торецьк, Авдіївки (там також обстріляли промисловий і гаражний кооператив), с.Кам’янка, с.Веселе, смт Гостре. На ранок були обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці – дитячий садок. За добу по області – двоє загиблих і двоє поранених.

Учора ввечері ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр", внаслідок чого пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Відомо про п‘ятьох поранених, серед них – підліток. Сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав ворожих обстрілів. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

В Херсонській області ситуація є стабільно напруженою. Місцеві жителі практично всіх районів повідомляють про числені обстріли та вибухи. Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської ТГ. Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а у окупованих селах знищуюються вцілілі будинки та соцінфраструктура.