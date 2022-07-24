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За вчора ворог обстріляв два райони і обласний центр Миколаївщини

В Шевченковому загинули дві людини. 

За вчора ворог обстріляв два райони і обласний центр Миколаївщини
Миколаїв (ілюстративне фото)
Фото: тг-канал Сєнкевич Online

За минулу добу російська армія кілька разів обстріляла Миколаїв та два райони області.

Ворожого удару облцентр зазнав і сьогодні вранці – попередньо відомо про влучання в склад. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм

У Миколаївському районі 23 липня з 14:00 до 15:00 фіксувалися обстріли села Лимани Галицинівської громади. Відбулося загоряння житлових будинків, господарських споруд, лісового насадження. Постраждалих немає.

Вдень, 23 липня, орієнтовно з 13:45 і протягом дня ворог завдавав удари по селу Шевченкове Шевченківської громади. Загинуло дві людини.

У Баштанському районі о 14:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Зафіксовано шість влучань по будинку культури в с. Широке, постраждалих немає. 

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", – зазначив Кім.

Нагадаємо, що сьогоднішній ракетний обстріл Миколаєва відбувся близько 4 години ранку. Місто потерпає від ворожого вогню щодня. 

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