Російські окупанти обстріляли колону цивільних, троє людей загинули

Сьогодні вдень, близько 11:30, російські окупаційні війська відкрили вогонь по колоні цивільних, які планували виїхати на безпечну територію. В результаті обстрілу загинули дві особи, ще одна померла по дорозі в лікарню.

Про це повідомила пресслужба Оперативного угруповання військ "Каховка".

Під обстріл загарбників потрапив мікроавтобус в якому було 5 чоловіків та 3 жінки.

Військові медики ЗСУ направили до лікарні у Кривому Розі інших 5 осіб. Наразі одна людина перебуває в комі, інші потерпілі в край складному стані з тяжкими ушкодженнями (множинними переломами кінцівок,осколковими пораненнями, опіками по всьому тілу, забіями головного мозку та контузіями) перебувають під наглядом лікарів.

“Наші військові ніколи і нікому не пробачать зруйновані життя своїх близьких та знайомих”, - пообіцяли в Оперативному угрупованні військ "Каховка".

Нагадаємо, минулої ночі ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Наразі відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.